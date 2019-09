Homem agride mulher para a obrigar a casar

Uma investigação da PSP de Sintra levou à detenção de um homem de 30 anos, estrangeiro, que coagiu a companheira, uma portuguesa de 27, a casar-se com ele com o objetivo de o fazer obter a legalização em território nacional. Foi detido pelo crime de violência doméstica e já está em prisão preventiva.O agressor já tinha sido alvo de queixas anteriores pelos mesmos crimes, mas a Justiça tinha decretado a suspensão provisória do processo.Ainda assim, manteve as agressões sobre a mulher, que foi encontrada com marcas na cara pelos agentes.O casal tem um filho de dois anos.