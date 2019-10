Homem agride namorada com murros em Lisboa

Um homem de 44 anos foi detido em flagrante por violência doméstica contra a namorada, na freguesia do Beato, Lisboa.O alerta foi dado sexta-feira de manhã à PSP, que se deslocou para a casa da vítima. No local ainda se encontrava o suspeito, que para entrar procedeu ao arrombamento da porta.O homem tinha na sua posse uma botija de gás e um isqueiro. A vítima explicou que tudo teve origem numa chamada telefónica, que despertou ciúmes no agressor, que a agrediu com vários murros na face esquerda.O detido foi presente a tribunal e ficou proibido de contactar a vítima.