Homem agride polícia a murro à saída de consulta de psiquiatria em Tondela

Um homem de 51 anos foi preso pela PSP, pelas 17h30 de sábado, no Centro Hospitalar de Tondela, distrito de Viseu, depois de agredir a murros um agente de serviço após sair de uma consulta de psiquiatria.

O ataque ocorreu depois de o agressor se dirigir ao polícia, que se encontrava de serviço remunerado naquela unidade hospitalar, gritando que queria ser preso.

Desferiu-lhe vários murros na cabeça, empurrando o elemento policial para o solo.

Só com dificuldade é que o agente atacado conseguiu dominar o homem de 51 anos, algemando-o e detendo-o.

O polícia ficou com dores no corpo e cabeça, e danos no telemóvel.