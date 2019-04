Fernando Pereira atacou o vizinho, de 68 anos, com quem disputava a água de um poço, em Ponte da Barca.

Uma disputa relacionada com a água de um poço terminou com Joaquim Silva, de 68 anos, a ser agredido com uma sachola pelo vizinho, em julho de 2017, em Ponte da Barca.A vítima foi atingida na cabeça, perdeu massa encefálica e teve mesmo de ser submetida a uma cirurgia. O Tribunal da Relação de Guimarães ...