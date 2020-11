Homem agride vizinho com sachola em Gondomar

Um homem de 68 anos foi agredido à sacholada por um vizinho, esta terça-feira de manhã, num terreno agrícola em Gondomar, Vila Verde. Desavenças antigas estarão na origem da agressão.A vítima foi transportada para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros no rosto. Já o agressor foi identificado pela GNR de Vila Verde. Os dois vizinhos ter-se-ão desentendido por volta das 10h30, junto a uns terrenos agrícolas, no lugar de Meixoeira.Ao que o Correio da Manhã apurou, na sequência de uma discussão, um dos homens, com 65 anos, agarrou na sachola e atacou o outro na cabeça.