Homem abalroa carro do irmão e tenta matá-lo com um ferro em Braga

A Policia Judiciária de Braga está a investigar uma tentativa de homicídio, ocorrida esta tarde de sexta-feira, em S. Miguel, Vizela, em que um homem terá tentado matar o irmão com recurso a um ferro, depois de ter provocado um acidente de viação.

O alerta foi dado às 14h24, para um acidente entre dois carros, na Travessa do Casal, em S. Miguel, mas quando os bombeiros chegaram ao local depararam-se com as duas vítimas já fora do carro, e uma delas com um ferro cravado nas costas. Ao que o CM apurou.





Os dois irmãos residentes em Vizela, com idades entre os 60 e os 67 anos, há vários anos que mantêm conflitos entre si. Esta tarde, após mais uma discussão, terão entrado nos carros, tendo um dos homens seguido e abalroado o carro do outro, acabando por atira-lo para fora da estrada.A viatura derrubou um poste de iluminação pública e ficou capotada lateralmente. Já o carro do outro home ficou pendurado na berma.

A GNR foi ao local, mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária de Braga que se deslocou ao Hospital de Guimarães, para onde foram transportados os dois irmãos.