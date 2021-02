Homem alcoolizado na rua agride bombeiros e acaba multado pela GNR por violar confinamento

Um homem foi multado, na noite deste sábado, por violar o dever de recolhimento obrigatório exigido pelo Governo, depois de os bombeiros terem sido chamados para socorrer o homem que estava alcoolizado e deitado na via pública em Guimarães.O homem, que não usava máscara de proteção contra a Covid-19, tornou-se agressivo com os operacionais dos bombeiros pelo que acabaram por chamar as autoridades.Quando a GNR chegou ao local o homem tentou fugir, mas sem sucesso. Os militares identificaram o homem, autuaram-no em 200 euros por infringir as regras do Estado de Emergência e levaran-no a casa.