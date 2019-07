Homem alvejado com tiro de caçadeira em ajuste de contas

Um homem, de 32 anos, foi esta quinta-feira alvejado com um tiro de caçadeira, na rua Roy Campbell, na Ajuda, Lisboa.A vítima estava em casa quando foi surpreendida pelo atirador, durante a madrugada, e assim que veio à porta foi alvo de um disparo. Teve de saltar por uma janela e fugir, mas veio a cair inanimado cerca de 50 metros depois.O atirador foi apanhado pela PSP já perto de casa, no bairro 2 de Maio.Segundo a PSP, na origem do crime estará um ajuste de contas por motivos passionais. A vítima está internada no hospital de São Francisco Xavier.