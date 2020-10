Homem alvejado com tiro na perna em rua do Barreiro

Um homem de 34 anos foi atingido a tiro de caçadeira na madrugada desta terça-feira numa rua no centro do Barreiro. A vítima sobreviveu – o disparo atingiu-a numa perna – e o atirador fugiu num carro onde estava um cúmplice ao volante.





Segundo oapurou junto de fontes policiais, o caso ocorreu pelas 02h30, na rua do Instituto dos Ferroviários do Sul e Sueste. O alerta para as autoridades chegou através do 112 e foi dado por uma testemunha que ouviu o som do disparo.

Foram mobilizados meios da PSP e do INEM para o local, que à chegada encontraram o homem prostrado no solo, a escorrer sangue e com um ferimento grave numa das pernas. Foi estabilizado no local e rapidamente transportado ao hospital do Barreiro, onde foi alvo de uma intervenção cirúrgica e onde permanece internado. Apesar do ferimento grave não corre perigo de vida.





O atirador fugiu no mesmo carro em que tinha chegado. O CM sabe que ainda foi difundido um alerta para as patrulhas da zona, mas a viatura, registada na zona de Palmela, não voltou a ser detetada.





Por configurar uma tentativa de homicídio a investigação ao caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Setúbal, que tenta agora identificar os dois homens que seguiam no carro.





A vítima não terá conseguido esclarecer o motivo do ataque a tiro de que foi alvo. As autoridades policiais admitem que se tenha tratado de um ajuste de contas, mas o motivo ainda não foi devidamente esclarecido.