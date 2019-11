Homem amarrado e regado com produto inflamável durante assalto violento

Um homem foi amarrado e regado com um produto inflamável durante um assalto violento à sua propriedade em Foros de Benfica, Almeirim, por três homens encapuzados que empunhavam armas de fogo.Dos três assaltantes, as autoridades identificaram apenas um suspeito, um homem de 40 anos, que vai começar a ser julgado no Tribunal de Santarém por dois crimes de roubo agravado.O caso ocorreu quatro dias antes do Natal de 2017, quando os autores do crime invadiram uma propriedade agrícola da vítima e da mulher, que estavam no local dentro de uma antiga galera de camião transformada para servir de habitação.Os ladrões amarraram o homem, de 42 anos, com um cinto e um pedaço de cabo elétrico, e regaram-no com acetona, ameaçando deitar-lhe fogo. De seguida, ligaram uma rebarbadora elétrica e aproximaram-na do seu braço, para o fazer revelar onde tinha o dinheiro.