O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa apreendeu um arsenal - entre réplicas, armas de fogo reais e armas brancas - a um homem, de 71 anos, em São João das Lampas, Sintra. Usou-as para coagir a mulher, de 70 anos, durante duas décadas.





A intervenção do NIAVE surgiu após uma queixa da vítima, que descreveu um ambiente de violência psicológica, mas sem registo de agressões físicas. Os militares retiraram as armas ao autor das ameaças, que não tinha licença para as mesmas. O casal continuou a residir na mesma casa.