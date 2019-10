Homem ameaça a ‘ex’ pelo correio

Inconformado com o fim da relação de 17 anos, um homem perseguiu a ex-companheira, de 50 anos, e o atual namorado desta, de 38. Ia todos os dias à casa dela, em Baião, e controlava-lhe os movimentos quando saía da habitação.Depois, começou a escrever cartas com ameaças de morte e ligava-lhe insistentemente. Num dos episódios de violência doméstica, cortou os pneus do carro do namorado da vítima.O suspeito, de 59 anos, foi detido pela GNR. Presente na sexta-feira ao Tribunal do Marco de Canaveses, ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.