Homem ameaça a mulher com facas e forquilha

Um homem, de 61 anos, foi detido pela GNR, na segunda-feira, por ter ameaçado de morte a companheira com facas e uma forquilha em Vila Pouca de Aguiar. No mesmo dia, em Matosinhos, a PSP deteve um homem, de 47 anos, no âmbito de um processo por violência doméstica. As autoridades realizaram um busca domiciliária e quatro não domiciliárias. Foram apreendidas duas armas elétricas, duas réplicas de armas de fogo, um punhal, um spray de gás pimenta, um bastão e 48 munições. Os dois agressores foram ontem presentes a um juiz de instrução criminal.

A mulher, de 63 anos, viveu momentos de verdadeiro terror às mãos do companheiro. Munido com facas de grandes dimensões e de uma forquilha, prometeu que a matava. Com medo que ele cumprisse a promessa, a vítima fugiu e conseguiu esconder-se num anexo da habitação, no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Os vizinhos, que se aperceberam da situação, chamaram as autoridades. A mulher só saiu de onde se encontrava escondida na presença dos militares.

O agressor, fora de si, ainda tentou resistir às autoridades mas acabou por ser detido. As facas e a forquilha, utilizadas para ameaçar a vítima, foram apreendidas. O homem ficou uma noite na esquadra da GNR e ontem foi levado a um juiz de instrução criminal. Ficou com termo de identidade e residência. Está proibido de permanecer na habitação onde vive a vítima e de se aproximar dela.