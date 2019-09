Homem ameaça a tiro para não pagar na IKEA

Um homem ameaçou de morte, com uma pistola, os dois seguranças que tentaram impedi-lo de sair da superfície comercial IKEA, em Alfragide, Amadora, na terça-feira, com produtos furtados. O ladrão fugiu sem pagar e está a monte.O alerta foi dado às 20h45, quando estavam funcionários e clientes na superfície comercial, que encerra às 23h00.O suspeito, já conhecido por furtos anteriores, foi confrontado pelos vigilantes que lhe pediram para abrir a mochila, onde escondia artigos da loja.O assaltante sacou de uma pistola e ameaçou balear as vítimas. Depois fugiu. A PJ investiga.