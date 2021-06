O homem, de 46 anos, estava armado com "uma faca tipo militar" quando decidiu invadir o Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras.Apontou a arma a um vigilante e entrou no edifício, onde repetiu as ameaças a funcionários administrativos e enfermeiros , que impediram que acedesse a outras áreas. Foi por essa altura que o alerta chegou à PSP de Oeiras, terça-feira.Os agentes ordenaram-lhe que largasse a faca e o homem obedeceu à ordem. Foi preso e presente a tribunal.