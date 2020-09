Homem ameaça com gasolina e exige sexo a mulher de quem se estava a separar

O caso, investigado pela Polícia Judiciária do Centro, ocorreu em Tábua, em 2018. O arguido começa hoje a ser julgado no Tribunal de Coimbra, por violência doméstica, tentativa de homicídio e sequestro.



Com uma garrafa de combustível numa mão e um isqueiro na outra, um homem, 67 anos, tentou atear as chamas à mulher, da qual estava a separar-se, para a obrigar a manter sexo com ele.O caso, investigado pela Polícia Judiciária do Centro, ocorreu em Tábua, em 2018. O arguido começa hoje a ser julgado no Tribunal de Coimbra, por violência doméstica, tentativa de homicídio e sequestro.

Os dois eram emigrantes no Luxemburgo e estavam em Tábua. A 21 de novembro, o homem saiu para comprar pão e voltou com o combustível. Trancou a porta, foi ao quarto da vítima e ameaçou: “Ou fazes amor comigo ou não ficas com ninguém”. Ela recusou e ele tentou regá-la. Lutaram e o líquido foi derramado na roupa da vítima e no chão.



A mulher gritou por ajuda, tal como os filhos de 10 e 12 anos, e conseguiu atirar o isqueiro para a rua. Foi auxiliada por vizinhos.