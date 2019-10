Homem ameaça disparar sobre segurança de bar em Évora

Dois homens alcoolizados causaram, na madrugada desta quarta-feira, vários desacatos no Bar Estrela d'Ouro, situado no Largo de São Vicente, em Évora.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado à PSP cerca das 01h40. Quando chegaram ao local, as autoridades procederam à expulsão dos dois homens do estabelecimento noturno.

Os dois suspeitos saíram do local, no entanto um deles regressou mais tarde com uma arma de fogo. Foi nessa altura que o homem ameaçou disparar contra o segurança do espaço.



O segurança conseguiu fechar as portas do bar e ficou refugiado dentro do espaço.



O suspeito encontra-se em fuga. Está a ser procurado pela PSP.