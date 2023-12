Homem ameaça dois filhos menores em Almada

A GNR da Costa de Caparica, Almada, prendeu um homem de 31 anos, denunciado pela ex-mulher por ter ameaçado os dois filhos menores de ambos. A detenção ocorreu no sábado, num parque de campismo.A ex-companheira do detido contou à GNR que o suspeito lhe tinha enviado várias mensagens, garantindo ir fazer mal aos filhos. Ao ser abordado pela GNR, o homem ameaçou e tentou agredir os militares, o que fez com que fosse logo preso.O Ministério Público determinou que ficasse detido, já que é arguido num outro processo por violência doméstica contra a companheira, que corre termos em Loures.