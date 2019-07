Homem ameaça ‘ex’ com arsenal de armas

Durante vários anos, uma mulher, de 66 anos, viveu aterrorizada às mãos do companheiro, quatro anos mais velho, em Alhos Vedros, Moita.Nunca apresentou queixa mas, há uns meses, a mulher separou-se do serralheiro reformado. Só que as ameaças não cessaram.Em muitas dessas ameaças, o suspeito recorreu a armas – para as quais não tinha licença – de forma a causar medo à ‘ex’.O homem foi agora detido pela GNR com um verdadeiro arsenal. Presente ao Tribunal da Moita, ficou em liberdade com termo de identidade e residência.Numa busca à casa, elementos do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Almada depararam-se com 13 armas, 11 das quais de fogo: cinco revólveres, três espingardas caçadeiras, três carabinas, uma catana e um punhal.Foram apreendidas duas caixas de chumbos e ainda 607 munições de diversos calibres.Segundo oapurou, a investigação da GNR durava há um mês e resultou na emissão de dois mandados: um de detenção e outro de busca.