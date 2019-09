Homem ameaça ex-companheira de morte e ataca com ácido

Ameaçou de morte a vítima, de 38 anos, verbalmente e com uma faca, e chegou a danificar-lhe o carro com ácido. Como não aceitava o fim da relação , que durou um ano, o homem, de 40, foi mesmo ao ponto de incendiar a casa de uma amiga da ex-companheira, que acusava de ter estragado a relação.O homem foi detido pela GNR e vai ser vigiado com uma pulseira eletrónica para não se aproximar da vítima.Tal como onoticiou, o agressor foi detido terça-feira pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Portimão da GNR, no concelho de Albufeira. Foi apresentado, esta quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Portimão, e ficou em liberdade, mas com a medida de coação de proibição de contacto com a vítima na residência e local de trabalho, sendo controlado por uma pulseira eletrónica.Segundo revelou o Comando de Faro da GNR, o suspeito já estava ser investigado por violência doméstica. "Após o término da relação, há cerca de dois meses", o homem "passou a apresentar um comportamento de ciúme obsessivo", procurando a vítima nos diversos locais por onde esta se deslocava.A GNR "deu cumprimento a um mandado de busca em veículo e a um mandado de detenção do suspeito", frisou a GNR, que apreendeu "uma pistola de airsoft, seis tacos de golfe e uma faca".Segundo a GNR, o suspeito já tinha "antecedentes por crimes de violência doméstica, passagem de nota falsa, burla e burla informática".