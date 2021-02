A GNR deteve um homem, de 27 anos, por violência doméstica, em Felgueiras, na quarta-feira. Os militares apuraram que o suspeito, após o fim da relação com a vítima, de 26 anos, em outubro de 2020, começou a ameaçá-la de morte e a injuriá-la durante as visitas que fazia às filhas menores.A situação agudizou-se quando teve conhecimento de que a mulher tinha uma nova relação. O suspeito - com antecedentes pelos mesmos crimes e também por furtos, abuso de confiança, desobediência, condução perigosa, sem carta e sob efeito do álcool – estava já a cumprir uma pena de prisão domiciliária. Ficou agora com pulseira eletrónica e proibido de contactar com a vítima.