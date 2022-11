Um homem, de 57 anos, foi detido, no passado domingo, na freguesia dos Olivais, em Lisboa, suspeito do crime de violência doméstica.A vítima é a ex-mulher, com quem esteve casado 32 anos. Quando a polícia chegou à residência encontrou um vizinho ferido numa mão. Tudo indica que entrou na casa para proteger a vítima e que o agressor acabou por o ferir usando a faca que tinha consigo.O detido já foi presente a juiz e ficou em prisão preventiva.