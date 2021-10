Um homem de 29 anos foi detido este sábado pela PSP, no bairro da Cova da Moura, Amadora, por tentativa de homicídio com arma de fogo.O alerta foi dado pela irmã do suspeito, que relatou ter sido ameaçada, bem como o marido e outros familiares, com uma caçadeira.O homem armado acabou trancado em casa e a PSP montou um perímetro de segurança até realizar uma "entrada tática", detendo o homem sem resistência.