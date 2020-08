Homem ameaça família com taser em Pinhel

Um homem, de 63 anos, foi detido pela GNR em Pinhel por violência doméstica sobre a mulher e dois filhos.



Ameaçava os familiares de mortes com armas, entre elas uma com as características de um taser (pistola elétrica). Foi ainda apreendida uma arma de ar comprimido e 19 munições.





O suspeito foi presente a juiz e ficou proibido de contactar as vítimas.