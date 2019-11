Homem ameaça farmacêuticos com uma faca para roubar 100 euros

Uma farmácia foi assaltada esta sexta-feira em Granja, Vila Nova de Gaia.O ladrão, de 30 anos, ameaçou os funcionários com uma faca e conseguiu levar cerca de 100 euros.Durante o assalto usava um gorro,o carapuço do casaco e óculos escuros para não ser reconhecido, revelou uma funcionária.O assaltante foi capturado pela GNR, numa estação de comboios a cerca de 30 metros do estabelecimento.