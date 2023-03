"Atirei-me a ele": Dono de ourivesaria relata assalto com prejuízo superior a 50 mil euros no centro do Porto

A Ourivesaria Pratil, na rua do Bonjardim, no Porto, foi assaltada durante a manhã deste sábado. O assaltante, com cerca de 30 anos, ameaçou as funcionárias com uma faca e colocou-se em fuga. O prejuízo é superior a 50 mil euros.O assalto aconteceu por volta das 10h00.O proprietário contou aoque o ladrão entrou na ouriversaria a fazer-se passar por um cliente, quando empunhou uma faca e ameaçou as duas funcionárias. Quando entrou no estabalecimento ainda encontrou o assaltante: "Atirei-me a ele, mas deu-me um empurrão violento. Caí e bati com a cabeça no passeio", conta."Saiu com as mãos cheias de ouro. As melhores peças que tinha na montra. Os populares ainda lhe deram com o guarda-chuva e ele deixou cair o telemóvel e as chaves. A polícia já sabe de quem se trata", explica ao