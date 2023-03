Homem ameaça funcionário de banco com arma e rouba 15 mil euros na Mealhada

Um homem de boné e óculos de sol assaltou ao início da tarde desta segunda-feira um banco em Barcouço, na Mealhada. O suspeito ameçou o funcionário com uma arma e fugiu com cerca de 15 mil euros.O alerta foi dado por volta das 13h30. Alguns moradores contaram aoque não se aperceberam da situação no momento do assalto, mas nos últimos dias tinham reparado na presença de um veículo suspeito em frente ao banco.Depois de roubar o dinheiro, o homem entrou numa carrinha e colocou-se em fuga.As autoridades já se encontram no local.