A GNR de Marinhais, Salvaterra de Magos, anunciou ontem a detenção de um homem de 34 anos que, depois de ameaçar com um ferro um funcionário de uma bomba de gasolina que o repreendeu por não usar máscara, fugiu à GNR e foi apanhado a conduzir com 1,32 g/l de álcool.



Os crimes ocorreram no domingo. A fuga iniciou-se em Marinhais e só terminou em Muge. Foram acionadas patrulhas de Almeirim, Coruche e Salvaterra de Magos. Ficou em liberdade.

Ver comentários