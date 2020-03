Homem ameaça médico e enfermeiro com navalha enquanto espera por análise ao coronavírus no Hospital de Aveiro

A PSP deteve um homem que terá ameaçado com uma navalha um médico e um enfermeiro do Hospital de Aveiro, enquanto aguardava o resultado à análise para despistagem do coronavírus, informou esta segunda-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que o caso ocorreu no sábado à tarde, tendo o homem, um cidadão estrangeiro, desempregado, sido detido por posse de arma proibida.

"Os agentes policiais intervieram no sentido de repor a tranquilidade e, após ordem de cessar com o tipo de comportamento desordeiro, o indivíduo reagiu violentamente, obrigando ao recurso à força física para efetivar a detenção", refere a mesma nota.

Aquando da detenção, foi possível verificar que o indivíduo tinha no bolso traseiro das calças uma navalha, tipo borboleta, que foi apreendida.

Ainda de acordo com a PSP, o detido foi constituído arguido, prestou Termo de Identidade e Residência e a ocorrência foi comunicada ao Ministério Público.

