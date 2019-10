Um homem com cerca de 50 anos ameaçou com um pau um militar que estava de serviço no posto da GNR de Campo Maior.O homem foi, de pronto, detido por militares daquela força de segurança, que o encaminharam para o Tribunal de Elvas, para ser ouvido por um juiz.Segundo foi possível apurar, o homem pretendia libertar o seu pai, que tinha sido detido pouco tempo antes devido a um mandado de detenção.Dezenas de familiares concentraram-se à porta do posto da GNR.