Homem ameaça queimar a mulher viva

Marido de 55 anos foi detido pela GNR de Portimão. Regou barracão com gasolina e fechou mulher lá dentro, ameaçando atear fogo.

Por Ana Palma | 09:47

Há cerca de um mês, o homem, de 55 anos de idade, ameaçou matar a mulher, de 50, queimando-a viva. Para tornar a ameaça mais real, regou com gasolina um barracão, com a vítima lá dentro, e disse-lhe que puxava fogo à estrutura caso a mulher o deixasse. O indivíduo já foi detido pelo NIAVE - Núcleo de Investigação e de Apoio a Vitimas Específicas da GNR de Portimão.

Este foi, contudo, apenas um dos episódios de um longo historial de violência doméstica por parte do homem em relação à mulher. Segundo o CM apurou, existia já registo de outras ameaças de morte, bem como de agressões físicas e psicológicas.



A vítima vivia num clima de terror e a situação acabou por chegar ao conhecimento da GNR. A detenção do homem pelo NIAVE da GNR de Portimão ocorreu na quinta-feira à tarde, na zona de Lagos. O suspeito estava já a ser investigado e foi detido pelos militares, que deram cumprimento ao mandado de detenção fora de flagrante delito.

O detido foi já apresentado ao Tribunal de Lagos, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das necessárias medidas de coação. Constituído arguido, o homem acabou por sair em liberdade, mas com proibição de contactos com a vítima e afastamento da residência. Ficou ainda com vigilância eletrónica e vai também ter de ser sujeito a uma avaliação psiquiátrica.

A violência doméstica é um dos crimes que neste momento mais preocupam as autoridades algarvias.