Homem ameaçado e extorquido por casal em Grândola

Suspeitos acabaram por ser detidos depois de receberem mais 500 euros da vítima.

Por J.T. | 08:59

A venda de equipamentos tornou-se num pesadelo para um homem de 44 anos, que foi ameaçado e extorquido por um casal – de 47 e 49 anos – que também participou no negócio, na zona de Grândola.



A vítima acabou por ser extorquida em 3 000 euros, quando o valor da venda foi muito inferior.



O homem vinha sendo ameaçado desde o final de 2017, tanto de forma presencial como através do telemóvel. Por diversas vezes viu-se forçado a entregar mais dinheiro ao casal.



Os suspeitos, ambos já com antecedentes criminais, acabaram por ser detidos após receberem mais 500 euros da vítima.