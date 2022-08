A PSP de Leiria anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 49 anos, suspeito de usar facas, chaves de fendas, um serrote e um martelo para ameaçar de morte a sua mãe, de 73 anos, com quem reside.



Segundo a autoridade, o detido já tem antecedentes pelo mesmo tipo de crime, sendo que há diversos anos que se registavam conflitos no seio familiar, relacionados com o consumo de droga do detido. Vai ficar em prisão preventiva.

