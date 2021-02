Um homem, de 45 anos, ficou com pulseira eletrónica por a ameaçar de morte a ex-companheira e a filha de ambos, de 15 anos, em Penafiel. O agressor disse várias vezes que ia comprar uma arma de fogo para matar as vítimas.





Foi depois do final do casamento de 10 anos que a violência se agravou. O homem não aceitou a separação e, por isso mesmo, continuou a viver na mesma casa que a ex-companheira e a filha.O homem foi levado esta sexta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal de Penafiel.