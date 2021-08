Homem ameaçava de morte para sacar dinheiro a comerciantes em Albufeira

Um homem de 35 anos foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Albufeira por extorquir quantias de dinheiro, todos os meses, a funcionários e empresários ligados ao comércio na cidade de Albufeira.Segundo oapurou junto de fonte da GNR, conseguia o dinheiro através de ameaças físicas e psicológicas, chegando mesmo a ameaçar de morte vários visados. Por medo de represálias, as vítimas acabavam por lhe entregar o dinheiro, que usava para se sustentar financeiramente, uma vez que atualmente se encontrava desempregado. A investigação policial durou cerca de dois anos, pela dificuldade em recolher depoimentos das vítimas.O homem acabou por ser detido na passada segunda-feira, depois de emitido um mandado de detenção após a conclusão das diligências policiais.O suspeito está indiciado por crimes de extorsão, ofensas à integridade física e furto. Depois de presente a um juiz de instrução criminal, no Tribunal de Albufeira, foi-lhe decretada a prisão preventiva e vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Olhão.