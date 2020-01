Homem ameaçou taxista com x-ato e roubou-lhe o carro. Acabou por despistar-se e foi detido

Um homem de 43 anos foi detido este domingo, em Vila do Conde, pela GNR, após ameaçar um taxista com x-ato e roubar o veículo após a viagem.



O homem obrigou a vítima a sair do carro e fugiu do local. Acabou por ser dito pouco depois após se ter despistado ao ser perseguido pelas autoridades.





O suspeito já tinha antecedentes criminais por roubo de viaturas e já tinha cumprido pena de 5 anos e três meses. Vai ser esta segunda-feira presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.

O veículo apreendido vai ser devolvido ao seu proprietário.