Um homem, de cerca de 65 anos, morreu atropelado ontem de madrugada na A22, ao km 22, na zona de Arge, em Portimão.





O alerta foi dado pelas 04h20. A vítima, que caminhava no sentido Portimão-Faro, pela berma da via, foi primeiro atingida pelo espelho de um camião. O homem foi depois atropelado por uma viatura ligeira que circulava atrás do pesado.