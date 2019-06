Homem aos tiros causa pânico durante velório no Porto

Um homem lançou o pânico, na noite de terça-feira, no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, ao efetuar pelo menos seis disparos durante um velório que se estava a realizar numa das habitações.Apesar do enorme aparato, não houve feridos, nem danos materiais a registar. O autor dos tiros escapou do local e o caso foi entregue à Polícia Judiciária.Foram as pessoas que estavam no velório que deram o alerta às autoridades pelas 22h50. Ao que oconseguiu apurar, o homem não está relacionado com a cerimónia fúnebre, nem será sequer morador do bairro."Estávamos em casa a velar o nosso familiar e cá fora estavam a fazer muito barulho. Vieram à janela e pediram para terem respeito pela situação que estávamos a passar. Levaram a mal e começou esta situação. Deviam era ter respeito, o homem que disparou nem daqui é", explicou uma pessoa que estava presente no velório.Assim que se ouviram os primeiros disparos, a desordem e o pânico instalaram-se na rua. Num vídeo divulgado nas redes sociais, é visível bastante confusão na via pública, envolvendo vários homens.Quando a PSP chegou ao bairro da Pasteleira Nova, o autor dos disparos - terão sido todos efetuados para o ar - já não se encontrava no local e, por esse motivo, não foi possível identificá-lo.As autoridades falaram, no entanto, com diversas testemunhas, num caso que passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária do Porto.