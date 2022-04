Homem apalpava meninas que seguia na rua na Póvoa de Lanhoso

Aguardava que as meninas saíssem da escola para as perseguir pela rua, com piropos. Sempre que podia, aproximava-se das crianças, todas menores de 14 anos, e apalpava-as. O agressor, de 45 anos, da Póvoa de Lanhoso, foi denunciado à Polícia Judiciária de Braga, que o deteve. Esta quarta-feira, foi presente a juiz e libertado. Não pode contactar com menores.Os ataques sexuais duravam há vários meses e aconteciam em várias ruas da vila da Póvoa de Lanhoso. O pedófilo escolhia locais onde sabia que as meninas passavam no caminho para as escolas. Foi denunciado pelas vítimas e investigado. Está indiciado por crimes de abuso sexual de criança.