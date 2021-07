Homem apanha 10 anos de cadeia por violar três prostitutas em Coimbra

Joaquim Pinto de Sousa, de 47 anos , foi esta sexta-feira condenado a dez anos de prisão e ao pagamento de 22 mil euros por danos não patrimoniais a três mulheres que se dedicavam à prostituição na Baixa de Coimbra e que o arguido agrediu e violou na mesma noite."Foram cerca de duas horas que não lembram ao diabo e o facto é que aconteceram", disse esta sexta-feira o juiz Miguel Veiga, na leitura do acórdão. O tribunal deu como provados o essencial dos factos da acusação. O arguido apresentou-se às mulheres como cliente, mas depois obrigou-as a sexo, acabando por as agredir, ameaçando com mais violência , que seria "até à morte", caso fizessem queixa. Nessa mesma noite, acabaria por ser apanhado, quando a última mulher conseguiu fugir toda nua e pedir ajuda na rua. As outras duas, que já estavam hospitalizadas devido aos ferimentos das agressões, acabaram por denunciar que tinham sido violadas."Estamos a falar de três vítimas, e já que fosse só uma era mau. São crimes que não lembram a ninguém e não podem acontecer", disse o juiz, lembrando "a brutalidade" usada, tal como justificação que deu quando confrontado, mais do que uma vez no julgamento. O arguido respondeu "que o fez porque lhe apeteceu, por elas estarem ali na má vida e que é para aquilo que elas ali estavam".O Tribunal lembrou ainda que "o mundo não é dos mais fortes, nem elas, as vítimas, por estarem na prostituição, são menos pessoas que outras", sublinhou o juiz com veemência.