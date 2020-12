O Tribunal de Coimbra aplicou uma pena de 16 anos e meio de prisão a Paulo Manuel, de 46 anos, que, em fevereiro matou a mãe, de 80, asfixiando-a com uma ligadura, em Vale do Zote, no concelho de Miranda do Corvo, antes de se tentar suicidar.









O coletivo de juízes considerou que as circunstâncias em que o crime ocorreu revelam “especial censurabilidade ou perversidade”. Segundo a acusação do Ministério Público, o homicida terá agido com o intuito de evitar a ida iminente da sua mãe, Nazaré Santos, para um lar de terceira idade.

As autoridades encontraram os dois em casa, após um familiar ter dado o alerta, a 1 de fevereiro. O homem jazia ao lado do cadáver, em estado grave, após ter ingerido medicamentos e raticida. A intervenção rápida do socorro permitiu salvar-lhe a vida. A falta de indícios no corpo da mulher fez com que fosse necessário aguardar pela autópsia, cujo resultado demonstrou tratar-se de um homicídio.





Em tribunal, o homem admitiu o crime, de forma espontânea e sem reservas. Já algumas testemunhas descreveram a relação entre mãe e filho como “muito próxima”.





Após Nazaré Santos ter ficado acamada, na sequência de uma intervenção cirúrgica, no final de 2019, o filho, sem pai desde a infância, divorciou-se e abandonou o trabalho, como pedreiro, para poder ajudá-la de perto. Era auxiliado por outros familiares.