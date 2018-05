Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem apanha 19 anos por matar sócio

Arguido espancou até à morte vítima italiana, em Borba.

Por P.G. | 08:21

Um homem de 60 anos, de nacionalidade marroquina, foi condenado no Tribunal de Évora a 19 anos e oito meses de prisão pelos crimes de homicídio e profanação de cadáver.



A vítima, um italiano de 59 anos com quem o agressor tinha negócios, foi espancada até à morte com uma ferramenta numa serração de mármore em Borba, em abril de 2017. Os crimes foram cometidos após uma violenta discussão e estarão relacionados com dívidas.



O caso foi descoberto quando um popular chegou ao local e se deparou com o agressor junto ao corpo, que desmembrou e tentou esconder.