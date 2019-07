Homem apanha 20 anos de cadeia por matar vizinho

Um cidadão belga, de 73 anos, foi esta segunda-feira condenado, no Tribunal de Portimão, à pena de prisão de 20 anos pelo homicídio qualificado de um vizinho, de 84 anos, com tiros de carabina.O crime ocorreu no sítio do Foral, na freguesia de Algoz e Tunes, Silves, na noite de 18 para 19 de dezembro de 2016."O arguido montou uma armadilha à vítima e demonstrou frieza de ânimo", frisou esta segunda-feira o presidente do coletivo de juízes, na leitura do acórdão.O tribunal considerou, aliás, que "ficaram provados todos os factos da pronúncia". Segundo esta, Michel Smaers frequentava "há pelo menos cinco anos" a casa de uma vizinha da vítima, com a qual a mulher mantinha, desde há muito tempo, um "conflito prolongado".Para concretizar o crime, o arguido, cerca da meia-noite, pegou na sua carabina 22 e dirigiu-se à casa da vítima. Aí, para atrair João Faustino ao exterior, disparou contra o candeeiro de iluminação pública. A vítima saiu de casa, "em pijama", com uma espingarda caçadeira nas mãos e efetuou, por sua vez, vários disparos para o ar para afastar o intruso.Foi nessa altura que o arguido disparou sobre ele. João Faustino foi atingido com "pelo menos nove tiros no tronco, cabeça, tórax e abdómen", que lhe causaram a morte.O arguido queimou depois as roupas que usava, numa salamandra na casa da amiga, e foi à casa da vítima desarrumar tudo para simular um roubo.Dias depois, atirou a arma, desmontada, ao mar, em Sagres, onde foi encontrada.