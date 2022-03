Um canalizador foi segunda-feira condenado a 23 anos de cadeia pelo homicídio e incêndio do corpo de Maria Nazaré, 75 anos, ocorrido na casa desta durante um roubo, em novembro de 2020 em Carnide, Lisboa.O homem de 41 anos foi ao local com o pretexto de acabar reparações, mas já com a intenção de roubar joias.Imobilizou a idosa e deu-lhe mais de uma dezena de golpes. De seguida, para destruir vestígios, fez deflagrar um fogo. Foi detido pela PJ.