José Luís, de 64 anos, e José Carlos Santos, de 51, integravam o mesmo grupo de amigos e chegaram juntos a um restaurante no Funchal, Madeira, pelas 23h00. Depressa passaram do convívio à discussão sobre o pagamento das bebidas que tinham consumido. O mais velho saiu do estabelecimento furioso e, meia hora depois, voltou com um revólver, apontou-o a ‘Carlão’, como era conhecida a vítima, e matou-o com um tiro no peito.