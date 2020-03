Homem apanha cadeia após roubo com faca em Lisboa

Um homem de 39 anos, com cadastro por roubos, agressões e ameaças, foi detido pela PSP de Lisboa por ter assaltado um homem com recurso a faca, chegando a golpear a vítima.O crime ocorreu pelas 12h45 de sábado. Foi a vítima, um homem de 26 anos, a chamar a PSP. Disse que o ladrão fugiu depois de lhe ter encostado uma faca ao corpo, exigindo todo o dinheiro. A vítima foi mesmo golpeada sem gravidade.Os polícias conseguiram apanhar o assaltante minutos depois, apreendendo-lhe a faca usada no assalto. Presente a tribunal, recolheu em prisão preventiva.