Um homem foi condenado pelo tribunal de Angra do Heroísmo, Açores, a cinco anos de cadeia e 500 € de multa pelo abuso sexual agravado da enteada, de 6 anos. Ainda tirou fotos ilícitas.O padrasto abusador, com antecedentes e que não se mostrou arrependido, fica proibido de profissão ou atividades que impliquem contacto com menores e de assumir a adoção, acolhimento ou guarda de menores.Vai ainda pagar 8 mil euros à vítima.