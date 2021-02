Homem apanha seis anos de cadeia por violar sobrinha

Um homem, de 72 anos, foi condenado pelo Tribunal de Coimbra a seis anos de cadeia por ter abusado sexualmente de uma sobrinha que sofre de paralisia cerebral. Os factos ocorreram entre 2012 e 2016.A vítima, atualmente com 36 anos, foi forçada a manter relações sexuais com o tio inicialmente na residência do predador sexual, na zona de Lisboa, e mais tarde no concelho onde a vítima residia.O julgamento do caso foi repetido duas vezes devido a questões processuais após recursos para o Tribunal da Relação de Coimbra.