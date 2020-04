Homem apanha sete anos de cadeia por agredir namoradas

Um homem foi condenado pelo Tribunal de Almada a 7 anos de prisão por 5 crimes de violência doméstica cometidos, nos últimos quatro anos, sobre duas ex-namoradas e os filhos destas. Terá ainda de pagar 18500 euros de indemnizações às vítimas.Os factos ocorreram no concelho de Almada. Em 2016, o arguido passou a viver com uma namorada e dois filhos desta. Em pouco tempo começou a agredir os três, obrigando-os a refugiarem-se numa casa-abrigo.Em 2018 e 2019 foi viver com outra namorada e uma filha desta, voltando a repetir as agressões. Só a PSP pôs termo ao sofrimento das vítimas. Aguarda preso em casa o trânsito em julgado da pena.