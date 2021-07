Homem apanha sete anos e meio de cadeia por violar e espancar prostitutas em Coimbra

Um homem, de 23 anos, foi esta quinta-feira condenado pelo Tribunal de Coimbra a sete anos e meio de cadeia por ter violado e espancado duas mulheres que se dedicavam à prostituição na Baixa da cidade. Um dos crimes foi praticado horas depois de ter sido identificado e constituído arguido pela Polícia Judiciária por ter violado a primeira vítima. Uma situação que, segundo a acusação, “indicia que o arguido não é demovido, para satisfação dos seus instintos e desejos sexuais, por qualquer remorso, temor ou receio das autoridades” e que pesou na decisão dos juízes.O coletivo ordenou também a expulsão do País do arguido, natural da Guiné-Bissau, após o cumprimento da pena, e condenou-o ao pagamento de uma indemnização de 15 mil euros a cada vítima. A acusação ficou, no essencial, provada. Escolhendo vítimas vulneráveis, o suspeito cometeu o primeiro crime em janeiro de 2019. A vítima estava a passar por uma situação difícil, devido à morte da companheira, e deambulava na rua. O homem puxou-a pelo carapuço da camisola e levou-a por uma escada até ao seu quarto, onde a agrediu a murro, apertou o pescoço e violou durante uma hora e meia. Dois meses depois, atacou a segunda vítima, no dia em que foi identificado pela violação da primeira. Agrediu-a, atirou-a para o chão e violou-a durante duas horas.